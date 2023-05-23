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Цыганков получил высокую оценку за матч с Сельтой. У него хорошие статистические показатели в атаке

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Виктор провел хороший матч

Цыганков получил высокую оценку за матч с Сельтой. У него хорошие статистические показатели в атаке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

23 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде сыграла с "Сельтой" (1:1).

Украинский вингер каталонский Виктор Цыганков вышел в стартовом составе своей команды, отыграл весь матч, и на 56-й минуте поединка на дриблинге заработал пенальти.

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По итогам поединка статистический портал WhoScored оценил действия игроков, в том числе и Цыганкова.

Портал оценил действия украинца на 7.2. Это одна из самых высоких оценок в команде. Больше в "Жироне" получил только Бернардо – 7.3. Игроком матча стал Перес – 7.6.

На счету Виктора 1 удар (0 в створ), 41 касание, 22 передачи с точностью 73% - из них 2 ключевые и 4 кросса (1 точный).

Также у украинца 3 попытки дриблинга, два из которых закончились фолами на игроке, в том числе и назначенным пенальти.

В обороне Цыганков сделал 3 выноса и 1 раз сфолил.

Цыганков получил высокую оценку за матч с Сельтой. У него хорошие статистические показатели в атаке - изображение 1
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В статье: Сельта (Виго) Виктор Цыганков Жирона
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