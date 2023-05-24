Мудрик – в четверке худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

Авторитетное спортивное издание Goal составило рейтинг самых плохих переходов сезона в АПЛ. В списке худших трансферов оказался украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Популярный портал поставил его на 4-ю позицию.

Интересно, что больше всего в этот список попало игроков "Челси".

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ришарлисон ("Тоттенхэм");

2. Марк Кукурелья ("Челси");

3. Келвин Филлипс ("Манчестер Сити");

4. Михаил Мудрик ("Челси");

5. Джесси Лингард ("Ноттингем Форест");

6. Антони ("Манчестер Юнайтед");

7. Артур Мело ("Ливерпуль");

8. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Челси");

9. Калиду Кулибали ("Челси");

10. Рахим Стерлинг ("Челси").

Во второй половине чемпионата 22-летний Мудрик провел 14 матчей за "синих", в которых отметился двумя результативными передачами.