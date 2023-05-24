Мудрик – в четверке худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
Авторитетный портал составил свой рейтинг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное спортивное издание Goal составило рейтинг самых плохих переходов сезона в АПЛ. В списке худших трансферов оказался украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик. Популярный портал поставил его на 4-ю позицию.
Интересно, что больше всего в этот список попало игроков "Челси".
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Ришарлисон ("Тоттенхэм");
2. Марк Кукурелья ("Челси");
3. Келвин Филлипс ("Манчестер Сити");
4. Михаил Мудрик ("Челси");
5. Джесси Лингард ("Ноттингем Форест");
6. Антони ("Манчестер Юнайтед");
7. Артур Мело ("Ливерпуль");
8. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Челси");
9. Калиду Кулибали ("Челси");
10. Рахим Стерлинг ("Челси").
Во второй половине чемпионата 22-летний Мудрик провел 14 матчей за "синих", в которых отметился двумя результативными передачами.
Популярное сейчас
- Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая
- Ребров все-таки в сборной. СМИ назвали дату официальной презентации тренера
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО