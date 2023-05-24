Беседин и Безус вместе с Омонией стали обладателям Кубка Кипра

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Кипра, в котором "Омония" встретилась с АЕЛ-ом.

Команда украинцев Артема Беседина и Романа Безуса завоевала трофей, благодаря единственному голу в матче, который забил Ансарифард на 84-й минуте.

Безус начал матч в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. А вот Беседин не сыграл в финале из-за травмы.

Тем не менее, Артем также считается обладателем Кубка – он принял участие в 3 матчах турнира, результативными действиями не отличился. На счету Безуса 1 гол в 4 встречах Кубка Кипра 2022/23.