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Беседин и Безус вместе с Омонией стали обладателям Кубка Кипра

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Омония в финале обыграла АЕЛ

Беседин и Безус вместе с Омонией стали обладателям Кубка Кипра

instagram.com/omonoiafootball

Новина українською

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Кипра, в котором "Омония" встретилась с АЕЛ-ом.

Команда украинцев Артема Беседина и Романа Безуса завоевала трофей, благодаря единственному голу в матче, который забил Ансарифард на 84-й минуте.

Безус начал матч в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. А вот Беседин не сыграл в финале из-за травмы.

Тем не менее, Артем также считается обладателем Кубка – он принял участие в 3 матчах турнира, результативными действиями не отличился. На счету Безуса 1 гол в 4 встречах Кубка Кипра 2022/23.

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В статье: Роман Безус Артем Беседин Омония (Никосия)
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