Беседин и Безус вместе с Омонией стали обладателям Кубка Кипра
Омония в финале обыграла АЕЛ
instagram.com/omonoiafootball
Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Кипра, в котором "Омония" встретилась с АЕЛ-ом.
Команда украинцев Артема Беседина и Романа Безуса завоевала трофей, благодаря единственному голу в матче, который забил Ансарифард на 84-й минуте.
Безус начал матч в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. А вот Беседин
Тем не менее, Артем также считается обладателем Кубка – он принял участие в 3 матчах турнира, результативными действиями не отличился. На счету Безуса 1 гол в 4 встречах Кубка Кипра 2022/23.
16ο Κύπελλο στην τεράστια ΙΣΤΟΡΙΑ μας! ☘????✊ pic.twitter.com/0xdcPGUtn9— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) May 24, 2023
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