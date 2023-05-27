Малиновский поздравил Полесье с чемпионством и выходом в УПЛ
Руслан – воспитанник житомирского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Сегодня в заключительном туре Чемпионской группы Первой лиги "Полесье" обыграло ЛНЗ – со счетом 2:1. Таким образом, житомирская команда впервые в своей истории
Уроженец Житомира и воспитанник юношеской команды "Полесье", а ныне хавбек французского "Марселя" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский на своей странице в Twitter поздравил клуб с этим историческим событием.
"Впервые в истории, мой родной клуб - "Полесье", завоевал чемпионство в Первой Лиге и вышел в Премьер Лиги Украины. Поздравляю Житомир, команду и президента! Дальше - Европа! Слава Украине и безграничная благодарность Вооруженным Силам Украины, без которых все это было бы невозможно", - говорится в сообщении 30-летнего полузащитника.
Вперше в історії, мій рідний клуб – @fcpolissya, здобув чемпіонство в Першій Лізі та вийшов до Прем'єр Ліги України.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) May 27, 2023
Вітаю Житомир, команду, та президента! ????????
Далі – Європа!
Слава Україні та безмежна вдячність Збройним Силам України, без яких усе це було би неможливим. pic.twitter.com/OgNN9Uk8eI
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