Малиновский поздравил Полесье с чемпионством и выходом в УПЛ

Сегодня в заключительном туре Чемпионской группы Первой лиги "Полесье" обыграло ЛНЗ – со счетом 2:1. Таким образом, житомирская команда впервые в своей истории стала чемпионом Первой лиги и оформила выход в элитный дивизион Украины (УПЛ).

Уроженец Житомира и воспитанник юношеской команды "Полесье", а ныне хавбек французского "Марселя" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский на своей странице в Twitter поздравил клуб с этим историческим событием.

"Впервые в истории, мой родной клуб - "Полесье", завоевал чемпионство в Первой Лиге и вышел в Премьер Лиги Украины. Поздравляю Житомир, команду и президента! Дальше - Европа! Слава Украине и безграничная благодарность Вооруженным Силам Украины, без которых все это было бы невозможно", - говорится в сообщении 30-летнего полузащитника.