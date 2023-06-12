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Коваленко получил среднюю оценку за матч Специи с Вероной

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Команда украинца не сумела остаться в элитном дивизионе

Коваленко получил среднюю оценку за матч Специи с Вероной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 11 июня, "Специя" дома проиграла "Вероне" (1:3) в матче за сохранение прописки в Серии А.

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Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко принял участие в поединке. Хавбек начал игру со скамейки и появился на поле на 65-й минуте. За свои действия он получил оценку 6.5 от WhoScored.

По версии портала, лучшими игроками "Специи" стали Итан Ампаду и Эльдор Шомурдов (7.5), а худшим Мбала Нзола (5.5), который не реализовал пенальти.

Лучшим игроком поединка стал голкипер "Вероны" Лоренцо Монтипо – 9,2 балла. По итогам встречи "Специя" вылетела в Серию В, а "Верона" сохранила прописку в высшем дивизионе.

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В статье: Виктор Коваленко Верона Специя
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Источник:
whoscored

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