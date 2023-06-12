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Вакулко покинул ФК Рига

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Украинский хавбек конфликтовал с новым главным тренером

Вакулко покинул ФК Рига

rigafc.lv

Новина українською

Украинский полузащитник ФК "Рига" Юрий Вакулко покинул латвийский клуб.

25-летний Вакулко был одним из лидеров команды прошлой осенью - 3 мяча в еврокубках, Однако, после смены тренера не сыграл в 2023 году ни одной минуты.

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Сообщалось, что у хорватского специалиста якобы был конфликт с украинцем – коуч якобы не принимал инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

Ранее СМИ также сообщали, что хавбек может вернуться в УПЛ, также интерес к украинцы проявлял китайский клуб "Бэйцзин Гоань".

Напомним, что в Украине Вакулко имеет опыт выступлений за "Днепр", киевский "Арсенал" и "Днепр-1".

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В статье: Юрий Вакулко ФК Рига
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Источник:
ФК Рига

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