Вакулко покинул ФК Рига

Украинский полузащитник ФК "Рига" Юрий Вакулко покинул латвийский клуб.

25-летний Вакулко был одним из лидеров команды прошлой осенью - 3 мяча в еврокубках, Однако, после смены тренера не сыграл в 2023 году ни одной минуты.

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Сообщалось, что у хорватского специалиста якобы был конфликт с украинцем – коуч якобы не принимал инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

Ранее СМИ также сообщали, что хавбек может вернуться в УПЛ, также интерес к украинцы проявлял китайский клуб "Бэйцзин Гоань".

Напомним, что в Украине Вакулко имеет опыт выступлений за "Днепр", киевский "Арсенал" и "Днепр-1".