Соломон примет решение о своем будущем после отдыха на Ибице

Вингер " Шахтера " Манор Соломон, который проошлый сезон провел в аренде в "Фулхэме", еще не определился со своим будущим.

В ближайшее время 23-летний израильтянин планирует сосредоточиться на отдыхе. Для этого он отправляется на Ибицу, где хочет провести ближайшие семь дней.

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О том, где продолжить карьеру, Соломон будет решать уже после отдыха. Интерес к израильтянину проявляют два клуба АПЛ – "Фулхэм" и "Тоттенхэм".

Контракт Соломона с "горняками" истекает 31 декабря, поэтому, учитывая продление действия Annexe 7 ФИФА, Манор может покинуть донецкий клуб свободным агентом уже в январе.

Интересно, что ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на "Тоттенхэм", если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации "горнякам".