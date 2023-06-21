Соломон примет решение о своем будущем после отдыха на Ибице
Израильтянин еще не знает, где проведет следующий сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
В ближайшее время 23-летний израильтянин планирует сосредоточиться на отдыхе. Для этого он отправляется на Ибицу, где хочет провести ближайшие семь дней.
О том, где продолжить карьеру, Соломон будет решать уже после отдыха. Интерес к израильтянину проявляют два клуба АПЛ – "Фулхэм" и "Тоттенхэм".
Контракт Соломона с "горняками" истекает 31 декабря, поэтому, учитывая продление действия Annexe 7 ФИФА, Манор может покинуть донецкий клуб свободным агентом уже в январе.
Интересно, что ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на "Тоттенхэм", если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации "горнякам".
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