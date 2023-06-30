Украинский форвард сменил Армению на Казахстан

29-летний украинский нападающий Дмитрий Хлебас перешел в казахстанский клуб "Кызылжар". Официально клуб о трансфере еще не объявлял, но футболист уже добавлен в заявку клуба на сезон.

В "Кызылжаре" рассчитывают, что Хлебас станет достойной заменой бразильцу Пернамбуко (именно он когда=то бегал за "Львов"), который был лучшим бомбардиром клуба.

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Прошлый сезон Хлебас провел в Армении, где выступал за "Урарту" (25 игр, 9 голов и 2 ассиста).

Также отметим, что украинец уже играл в чемпионате Казахстана. Во второй половине 2021 года он защищал цвета "Ордабасы".