"Твое такси". Форвард Арсенала жестко прошелся по теме травматичности Зинченко
К слову, сейчас Александр залечивает повреждение
Twitter FC Arsenal
Игроки лондонского "Арсенала", бразильский форвард Габриэл Жезус и украинский полузащитник Александр Зинченко, дали интервью клубному телеканалу. В Сети завирусился фрагмент из беседы футболистов с ведущим.
Прямо во время записи мимо места нахождения игроков промчалась машина скорой помощи. Жезус быстро сориентировался и потроллил Александра: "Боже мой, это твое такси".
Габриэл громко засмеялся, не сдержался и ведущий. Зинченко отреагировал на подкол в контексте своей травматичности сдержанной улыбкой. Отметим, что в прошлом сезоне украинец четырежды выпадал из обоймы – в сумме он провел в лазарете 142 дня.
Gabriel Jesus is savage ???? “ here’s your Taxi” ???? pic.twitter.com/aTtFsvaGmF— ITweetArsenal (@iTweetArsenal) July 30, 2023
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