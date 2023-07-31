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"Твое такси". Форвард Арсенала жестко прошелся по теме травматичности Зинченко

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К слову, сейчас Александр залечивает повреждение

"Твое такси". Форвард Арсенала жестко прошелся по теме травматичности Зинченко

Twitter FC Arsenal

Новина українською

Игроки лондонского "Арсенала", бразильский форвард Габриэл Жезус и украинский полузащитник Александр Зинченко, дали интервью клубному телеканалу. В Сети завирусился фрагмент из беседы футболистов с ведущим.

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Прямо во время записи мимо места нахождения игроков промчалась машина скорой помощи. Жезус быстро сориентировался и потроллил Александра: "Боже мой, это твое такси".

Габриэл громко засмеялся, не сдержался и ведущий. Зинченко отреагировал на подкол в контексте своей травматичности сдержанной улыбкой. Отметим, что в прошлом сезоне украинец четырежды выпадал из обоймы – в сумме он провел в лазарете 142 дня.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус
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