"Твое такси". Форвард Арсенала жестко прошелся по теме травматичности Зинченко

Игроки лондонского "Арсенала", бразильский форвард Габриэл Жезус и украинский полузащитник Александр Зинченко, дали интервью клубному телеканалу. В Сети завирусился фрагмент из беседы футболистов с ведущим.

Прямо во время записи мимо места нахождения игроков промчалась машина скорой помощи. Жезус быстро сориентировался и потроллил Александра: "Боже мой, это твое такси".

Габриэл громко засмеялся, не сдержался и ведущий. Зинченко отреагировал на подкол в контексте своей травматичности сдержанной улыбкой. Отметим, что в прошлом сезоне украинец четырежды выпадал из обоймы – в сумме он провел в лазарете 142 дня.