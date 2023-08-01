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Кухаревич: Думаю, мне подходит английский футбол

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Украинец - игрок Суонси из Чемпионшипа

Кухаревич: Думаю, мне подходит английский футбол

swanseacity.com

Новина українською

Украинский новичок валлийского "Суонси", который выступает в английском Чемпионшипе, поделился эмоциями от перехода в клуб.

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"Впечатления от клуба очень хорошие. Я счастлив быть здесь, это большой клуб, и для меня большая честь быть здесь.

Все выглядит красиво, условия хорошие, я думаю, это хорошее место для работы.

"Суонси" - большой клуб, который всего пять лет назад играл в Премьер-лиге. Болельщики во всем мире знают этот клуб.

Конечно, я говорил с менеджером (тренером, - прим), прежде чем пришел сюда. Это был хороший разговор. Для меня было важно поговорить с ним до того, как я смогу вписаться, но все прошло хорошо, и я счастлив быть здесь.

Думаю, что это отличное место для развития как игрока, так и команды. Что касается меня, то я просто хочу быть здесь успешным, делать все возможное каждый день и помогать команде достигать наших целей, и, конечно же, как нападающий, я хочу забивать как можно больше.

Думаю, английский футбол мне подходит. Физическая сторона игры меня устраивает, также отмечу, что у клубов Великобритании невероятные фанаты. Они всегда подталкивают вас и поощряют вас, и это помогает вам играть лучше и добиваться лучших результатов.

Но на самом деле я не люблю говорить о себе как об игроке. Я просто хочу показать, на что я способен на поле и в играх. Оставлю на усмотрение фанатов сложить мнение о моей игре", - сказал Кухаревич.

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В статье: Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
Суонси

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