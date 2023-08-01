Журналист: Если Кухаревич забьет 10-15 голов на сезон, сможет привлечь внимание клубов АПЛ
Также речь шла и о зарплате игрока
swanseacity.com
Известный спортивный журналист Эндрю Тодос поделился мнением о
"Этот трансфер выглядит логичным, с точки зрения развития карьеры Кухаревича. Если забьет 10-15 голов, это может привлечь внимание к Николаю более состоятельных клубов Чемпионшипа или самому подняться с клубом в Премьер-лигу.
Можно предположить, что зарплата Кухаревича в "Суонси" составит 10-15 тысяч фунтов в месяц", – сказал Тодос.
Напомним, что 22-летний Кухаревич подписал контракт с новым клубом по схеме 3+2.
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