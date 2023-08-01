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Журналист: Если Кухаревич забьет 10-15 голов на сезон, сможет привлечь внимание клубов АПЛ

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Также речь шла и о зарплате игрока

Журналист: Если Кухаревич забьет 10-15 голов на сезон, сможет привлечь внимание клубов АПЛ

swanseacity.com

Новина українською

Известный спортивный журналист Эндрю Тодос поделился мнением о трансфере украинского форварда Николая Кухаревича в валлийский "Суонси", а также рассказал о сумме, которую будет зарабатывать украинский форвард в своем новом клубе.

"Этот трансфер выглядит логичным, с точки зрения развития карьеры Кухаревича. Если забьет 10-15 голов, это может привлечь внимание к Николаю более состоятельных клубов Чемпионшипа или самому подняться с клубом в Премьер-лигу.

Можно предположить, что зарплата Кухаревича в "Суонси" составит 10-15 тысяч фунтов в месяц", – сказал Тодос.

Напомним, что 22-летний Кухаревич подписал контракт с новым клубом по схеме 3+2.

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В статье: Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
Fanday

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