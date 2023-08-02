Кухаревич – о войне в Украине: Просто хочу сказать, что она не закончилась
Форвард дал интервью пресс-службе "Суонси"
swanseacity.com
Украинский новичок валлийского "Суонси" Николай Кухаревич в интервью клубной пресс-службе высказался о войне в Украине.
"Очень трудно быть вдали от дома. Ты постоянно думаешь о ситуации в Украине, думаешь о том, как она развивается, читаешь новости. Я просто хочу сказать, что война все еще продолжается, она не закончилась. Каждый в мире должен остановить ее как можно скорее, чтобы дать возможность людям в Украине просто нормально жить.
Я очень благодарен правительствам Великобритании и Уэльса за поддержку украинского народа. Это страны, которые очень помогли, и я, как и все украинцы, очень благодарен за это. Для меня и многих людей эти страны стали вторым домом", - сказал Кухаревич.
Напомним, 22-летний Кухаревич подписал контракт со "Суонси" по схеме 3+1.
Валлийский клуб занял 10-е место в Чемпионшипе в прошлом сезоне.
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