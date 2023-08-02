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Кухаревич – о войне в Украине: Просто хочу сказать, что она не закончилась

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард дал интервью пресс-службе "Суонси"

Кухаревич – о войне в Украине: Просто хочу сказать, что она не закончилась

swanseacity.com

Новина українською

Украинский новичок валлийского "Суонси" Николай Кухаревич в интервью клубной пресс-службе высказался о войне в Украине.

"Очень трудно быть вдали от дома. Ты постоянно думаешь о ситуации в Украине, думаешь о том, как она развивается, читаешь новости. Я просто хочу сказать, что война все еще продолжается, она не закончилась. Каждый в мире должен остановить ее как можно скорее, чтобы дать возможность людям в Украине просто нормально жить.

Я очень благодарен правительствам Великобритании и Уэльса за поддержку украинского народа. Это страны, которые очень помогли, и я, как и все украинцы, очень благодарен за это. Для меня и многих людей эти страны стали вторым домом", - сказал Кухаревич.

Напомним, 22-летний Кухаревич подписал контракт со "Суонси" по схеме 3+1.

Валлийский клуб занял 10-е место в Чемпионшипе в прошлом сезоне.

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В статье: Суонси Николай Кухаревич война с россией
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Источник:
swanseacity.com

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.08.2023 в 14:18
Так приїзди додому, що тобі заважає.
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