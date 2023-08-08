Кочергин забил кипрскому Арису в матче квалификации Лиги чемпионов. ВИДЕО
Это уже второй гол украинца в недавно стартовавшем сезоне
Фото: Raków Częstochowa
Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в ворота кипрского "Ариса" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Украинец вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 7-й минуте матча после флангового прохода и передачи партнера.
К 76-й минуте матча счет в матче 2:0.
Для Кочергина этот мяч стал 2-м в нынешнем сезоне. Оба гола полузащитник забил в рамках квалификации Лиги чемпионов.
???????? GOAL! Raków 1-0 Aris Limassol— FootColic ⚽️ (@FootColic) August 8, 2023
⚽️ Vladyslav Kocherhin
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