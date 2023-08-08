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Кочергин забил кипрскому Арису в матче квалификации Лиги чемпионов. ВИДЕО

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Это уже второй гол украинца в недавно стартовавшем сезоне

Кочергин забил кипрскому Арису в матче квалификации Лиги чемпионов. ВИДЕО

Фото: Raków Częstochowa

Новина українською

Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин забил гол в ворота кипрского "Ариса" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 7-й минуте матча после флангового прохода и передачи партнера.

К 76-й минуте матча счет в матче 2:0.

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Для Кочергина этот мяч стал 2-м в нынешнем сезоне. Оба гола полузащитник забил в рамках квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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