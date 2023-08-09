Довбик: Были варианты и кроме Жироны, но там я не был первым номером в списках
Форвард не захотел ждать
Фото: gironafc.cat
Украинский форвард Артем Довбик, который перешел из "Днепра-1" в Жирону", рассказал, что к нему проявляли интерес и другие клубы, но именно каталонцы оказались самыми настойчивымии расторопными.
"Осознал ли уже, что игрок "Жироны"? Так чтобы полностью, то нет. Это было быстро, думаю, что со временем буду больше осознавать. В общем все хорошо, готов к работе.
Кроме "Жироны" были варианты, но там я был не №1, а вторым или третьим в шорт-листах. Ждать еще 2 или 3 недели я уже не хотел, потому что так ждал прошлым летом. Тогда тоже мне говорили: Подожди, завтра мы продадим того, зарплатная ведомость будет меньше, мы тебя подпишем". Такое я уже где-то слышал, поэтому не хотел ждать.
"Жирона" была нацелена, "Жирона" была конкретна и самое главное, чтобы все хотели меня видеть в этом клубе. Поэтому я сделал свой выбор в пользу "Жироны" и думаю, что не ошибся", – сказал Довбик.
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