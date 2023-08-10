Бешикташ не оставляет попыток подписать Малиновского - турки сделали выгодное финансовое предложение игроку
Турки пытаются перехватить украинца у Торино
Фото: om.fr/fr
Турецкий "Бешикташ" не оставляет попыток побороться за украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского.
Недавно была информация, что
Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, турки сделали выгодное в финансовом плане предложение самому игроку, но Руслан пока что на него не ответил. Сообщается, что приоритетом для украинцы является или Серия А, или Английская Премьер-лига.
Ранее Малиновский уже играл в Италии – он защищал цвета "Аталанты". За 143 матча в команде Гасперини украинец забил 30 голов и отдал 27 ассистов.
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