Бешикташ не оставляет попыток подписать Малиновского - турки сделали выгодное финансовое предложение игроку

Турецкий "Бешикташ" не оставляет попыток побороться за украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского.

Недавно была информация, что украинец близок к переходу в "Торино" , но "Бешикташ" все еще предпринимает попытки подписать игрока.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, турки сделали выгодное в финансовом плане предложение самому игроку, но Руслан пока что на него не ответил. Сообщается, что приоритетом для украинцы является или Серия А, или Английская Премьер-лига.

Ранее Малиновский уже играл в Италии – он защищал цвета "Аталанты". За 143 матча в команде Гасперини украинец забил 30 голов и отдал 27 ассистов.