Кочергин снова забил за Ракув, но не помог команде взять очки. ВИДЕО
Третий гол украинца в новом сезоне
instagram.com/rakowczestochowa
Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин продолжает набирать обороты в новом сезоне.
Так, хавбек вышел на замену в выездном матче 4-го тура чемпионата Польши против "Пяста" и забил гол на 81-й минуте поединка, сравняв счет.
Впрочем, ничью "Ракув" удержать не сумел, пропустив на 90+4 минуте после досадного автогола.
2:1, победа "Пяста" и гол Кочергина.
Отметим, что это третий гол украинца в текущем сезоне в 9 матчах.
"Ракув" после этого поражения идет на 8-м месте в турнирной таблице.
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