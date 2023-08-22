Кочергин выйдет в старте Ракува на матч плей-офф раунда ЛЧ против Копенгагена
До группы всего два шага
instagram.com/rakowczestochowa
Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе своей команде в первом, домашнем матче плей-офф раунда Лиги чемпионов против датского "Копенгагена".
Матч начнется в 22:00, победитель двухматчевого противостояния пройдет в группу Лиги чемпионов.
Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в десяти матчах он забил три гола.
???? ????????????????????????????????— Raków Częstochowa ???? (@Rakow1921) August 22, 2023
Wygraj nasz Rakowie! ✊????????
---#RCZFCK ???? 21:00 pic.twitter.com/QBSDHc2CeL
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