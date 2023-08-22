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Кочергин выйдет в старте Ракува на матч плей-офф раунда ЛЧ против Копенгагена

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До группы всего два шага

Кочергин выйдет в старте Ракува на матч плей-офф раунда ЛЧ против Копенгагена

instagram.com/rakowczestochowa

Новина українською

Украинский хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин выйдет в стартовом составе своей команде в первом, домашнем матче плей-офф раунда Лиги чемпионов против датского "Копенгагена".

Матч начнется в 22:00, победитель двухматчевого противостояния пройдет в группу Лиги чемпионов.

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Отметим, что старт нового сезона вышел для Кочергина вполне успешным – в десяти матчах он забил три гола.

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В статье: Копенгаген Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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