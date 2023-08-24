На берегах Анатолии. Как бывшие динамовцы показали себя в Турции

Как свидетельствует история, "Динамо" довольно часто встречается с представителями Турции – ровно 20 раз (в частности, с "Фенербахче" – 8). Да и само направление хорошо изучено - ряд исполнителей с "бело-синим" прошлым испытали себя на просторах Суперлиги. Рассказываем в деталях, как это было.

Олег Саленко ("Истанбулспор")

Количество матчей/голов/передач: 18/11

Достижения: -

После "бело-синих" Олег Саленко путешествовал по Испании и Шотландии, пока в 1996-м не присоединился к "Истанбулспору". Собственно, это был последний яркий отрезок для нападающего - в 18 встречах он порадовал 11 точными выстрелами, которые позволили "желтым быкам" финишировать в безопасной зоне от вылета.

Невероятно досадно, что в начале розыгрыша 1996/97 Саленко лег на операционный стол - боли в колене беспокоили его еще в "Рейнджерсе", так что на этот процесс и последующее восстановление было потрачено почти год. Когда же центрфорвард вернулся, все равно находился в ненадлежащих кондициях.

Юрий Калитвинцев ("Трабзонспор")

Количество матчей/голов/передач: 14/1/2

Достижения: -

Юрий Калитвинцев искренне сожалеет, что в свое время согласился на переезд в "Трабзонспор". Когда полузащитник удерживал пиковую форму, им всерьез интересовались "Ливерпуль", "Блэкберн", "Ньюкасл", "Вердер" и еще ряд не последних клубов Европы. В тридцать один количество желающих существенно уменьшилось, к тому же футболист имел ряд разногласий с Валерием Васильевичем. К ноябрю 1998-го стало очевидно, что нужно уходить, а "бордово-синие" остались едва ли не единственным приличным вариантом.

"Трабзонспор" заплатил 2 млн долларов, однако на деле стал средой, охваченной хаосом. "Я выступал в хорошем составе, на хороших полях и, главное, хорошем чемпионате. Горькое послевкусие вызвало то, что я как раз попал в "Трабзонспор" во время перестройки. В клубе было много внутренних конфликтов, нарушений в финансовом и игровом плане. Команда находилась. в большой яме и я нырнул туда с ней".

Задержки с зарплатой заставили Калитвинцева обратиться в суд - атакующий полузащитник ожидаемо выиграл процесс, однако из-за манипуляций турок не сразу получил трансферное письмо, в результате чего потерял драгоценное время. "Одноклубники мирились с четырехмесячным отсутствием зарплаты, а я не стал этого делать. Отыграл пол сезона, подал в суд, судился. Обманывали даже в мелочах".

Юрий Николаевич мог вернуться в "Динамо", но помешали бюрократические нюансы – пришлось подписать бумаги с киевским ЦСКА. Там автор голов "Барселоне" "постепенно потерял удовольствие от игры" и в 2000 повесил бутсы на гвоздь.

Сергей Ребров ("Фенербахче")

Количество матчей/голов/передач: 41/5/7

Достижения: Суперлига (2003/04)

По сравнению с тем, как Сергей Ребров выступил в "Тоттенхэме" и "Вест Хэме", период, проведенный в "Фенербахче", следует занести в актив. Полуторагодовая аренда прошла не зря, хотя изначально были основания для беспокойства – вторую часть кампании 2002/03 универсал потратил на адаптацию.

А вот розыгрыш 2003/04 вышел на славу – Сергей Станиславович подтянул уровень, выдал 10 результативных действий по системе "гол + пас" и внес вклад в чемпионство "Фенербахче" Кристофа Даума. Да, Ребров не обладал всей лояльностью со стороны тренерского штаба, но точно не воспринимался статистом.

Артём Милевский ("Газиантепспор")

Количество матчей/голов/передач: 9/1/1

Достижения: -

Артём Милевский стремился покинуть "Динамо", надеялся присоединиться к "Ливорно", однако Игорь Суркис сказал принципиальное "нет". Закрытие окна в большинстве стран Европы оставило перед нападающим небогатый выбор, а тут как раз отозвался "Газиантепспор".

Украинец начал здорово – отметился мячом и передачей в борьбе с "Карабюкспором". Впрочем, очень быстро безумная милость, с которой фанаты встретили Милевского в аэропорту, превратилась в разочарование – думаем, вы все помните, как игрок разбил красный Ferrari.

Финансовые трудности с происшествием подытожили бесславный конец - Артем собрал пожитки и вскоре направился в Хорватию, где пополнил ряды сплитского "Хайдука". Тоже ненадолго.

Александр Рыбка ("Карабюкспор", "Афенспор", "Болуспор")

Количество матчей/пропущенных/клиншитов: 40/78/5

Достижения: -

Александра Рыбку постигла такая же участь, как и двух предыдущих "динамовцев" – невыплаты. Что касается командных показателей, то они откровенно слабы – вратарь помог "Карабюкспору" удержаться в Суперлиге 2016/17, а в следующем году все же попрощался с элитным дивизионом (было набрано смешные 12 очков).

Этот период Саша охарактеризовал так: "С "Карабюкспором" дела тянутся давно. Суд я выиграл, но неизвестно, получится ли получить деньги. Бывшего президента арестовали, команда опустилась в третью лигу".

"Афенспор", который сновал второй лигой? Оттуда Рыбка сбежал в Азербайджан: "Опасные ребята. Сегодня хотят – платят, завтра не хотят – не платят". Затем были латвийская "Лиепая", "Металлист", аренда в "Болуспор" (2 поединка), "Львов" и "Оболонь".

Денис Бойко ("Бешикташ")

Количество матчей/пропущенных/клиншитов: 5/7/1

Достижения: Суперлига (2015/16)

Денис Бойко был героем в "Днепре", дошел до финала Лиги Европы, но в "Бешикташе" провалился по всем параметрам. Сенсационный вылет из кубка Турции от "Коньяспора" (1:3), поражение, нанесенное "Касимпашей" (1:2) и снова "Коньяспором" (1:2) в чемпионате - не повод для радости. Конечно, стоит вспомнить травму головы и давление со стороны конкурента в виде Толги Зенгина, но это не смягчает катастрофический перформанс.

"Черно-белые" устали мучиться и отправили Дениса в "Малагу", затем - в "Динамо", где вратарь и осел. Сейчас в житомирском "Полесье".

Сергей Рыбалка ("Сивасспор")

Количество матчей/голов/передач: 54/5/7

Достижения: -

Сергей Рыбалкп классно вписался в "Сивасспор" - сначала закрепил за собой опорную зону, затем подхватил функции атакующего полузащитника и центрхава, где также дал приемлемый результат. В кампании 2018/19 роль универсала была значимой - сам он отгрузил дубль в ворота "Галатасарая" и помог вырвать сверхважную победу 4:3, а коллектив даже претендовал на еврокубки.

Но и здесь украинцу не повезло – все испортила повышенная травматичность. В сентябре 2019-го Сергей серьезно повредил колено, перенес сложную операцию и фактически поставил точку в отношениях с "красно-белыми". В дальнейшем футболист отправился в "Александрию", а сегодня защищает цвета ЛНЗ.

Николай Морозюк ("Ризеспор")

Количество матчей/голов/передач: 74/1/8

Достижения: -

А вот Николай Морозюк себя полностью реализовал - забетонировал место в стартовой обойме (6011 минут), не захотел возвращаться к "бело-синим" с истечением аренды и подписал двухлетний контракт с возможностью пролонгации еще на один сезон. Все развивалось настолько хорошо, что правый фулбэк заявил следующее: "Получал предложения от других команд, но так понравилось, что решил здесь остаться. Люди в Ризе меня очень любят".

Потом согласовал бумаги с "Черноморцем", но из-за начала полномасштабной войны переехал на Кипр, где завершил карьеру.

Денис Гармаш ("Ризеспор")

Количество матчей/голов/передач: 16/3

Достижения: -

Николай Морозюк разрекламировал "Ризеспор" как следует - Денис Гармаш не имел должной практики в "Динамо", поэтому радостно согласился на аренду в Ризе. Почему бы и нет? "Черноморские ястребы" заработали репутацию претенциозного середняка, могли похвастаться финансовой стабильностью, а фанаты носили игроков на руках.

Надо сказать, что Денис пригодился - хоть и не было максимального количества времени, но поразил ворота "Сивасспора" (1:1), "Анкарагюджю" (1:2) и "Кейсериспора" (3:2). Результативно, как для шести месяцев.

Артем Кравец ("Кейсериспор", "Коньяспор", "Сакарьяспор")

Количество матчей/голов/передач: 101/30/1

Достижения: -

"Кейсериспор" не хватал звезд с неба, но Артем Кравец выглядел топово – настолько, что носил капитанскую повязку. Это тот случай, когда один в поле воин - нападающий забил и "Фенербахче", и "Бешикташу", и "Галатасараю". "Трабзонспор", крепкий "Акхисарспор" с Евгением Селезневым на острие, "Карабюкспор" (Рыбка достал дважды из сетки) – все пострадали.

Честно, мы до сих пор не понимаем, зачем в 2020 году Кравец оказался в Киеве. Мирча Луческу доверил один матч, обвинил подопечного в завышенных амбициях, и Артем снова отправился в Турцию. "Коньяспор" выиграл от приглашения и выжал максимум - центрфорвард оставил "автограф" всем трем стамбульским грандам.

А вот "Сакарьяспор" со 159 минутами - банальные нотки перед славным финишем. Молодец.