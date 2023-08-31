Коваленко: Мотивация очень высока - хочу доказать свою ценность, вернуться в сборную Украины
Игроку нужен новый импульс в карьере
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Украинский новичок "Эмполи" Виктор Коваленко дал первую пресс-конференцию в своей новой команде.
– Я рад быть здесь, "Эмполи" – хорошая команда. Рад одеть синюю футболку. Моя позиция на поле – полузащитник или десятый номер. Решит тренер.
– У вас был не очень удачный год. Вы выбрали "Эмполи" для перезапуска карьеры?
– Прошлый сезон был тяжелым для меня, сейчас я в "Эмполи" и хочу продемонстрировать свой рост и то, что я могу отдать все ради команды.
– Как прошли ваши первые дни в "Эмполи"?
– Они прошли хорошо, ребята и персонал приняли меня хорошо. Мы рассчитываем остаться в Серии А по итогам этого сезона.
- Есть ли игроки, которые вас вдохновляют?
– Когда-то мне очень нравились Модрич и Кроос, я даже играл против них. Они – отличные футболисты.
– Насколько высока ваша мотивация?
– Она очень высока, я хочу доказать свою ценность.
- Еще одна ваша цель – вернуться в сборную Украины?
– Да, это одна из моих целей. Играть за национальную сборную всегда приятно.
– Ваша нация наблюдает за спортом и переживает очень тяжелый период. Насколько важно для вас, спортсменов по всему миру, дать сообщение надежды людям, оставшимся в Украине?
- Да, наблюдать за нашими игроками, играющими в Европе, это важная вещь, которая может дать им немного передохнуть.
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