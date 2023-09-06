Вестерло заплатил за Сидорчука больше миллиона евро - СМИ
Сидорчук провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гола и отдал столько же ассистов
Фото: ФК Динамо Київ
Известный немецкий интернет-сайт Transfermarkt сообщил о стоимости трансфера Сергея Сидорчука из "Динамо" в "Вестерло".
По данным источника, бельгийский клуб заплатил Динамо 1,5 миллиона евро за 32-летнего украинца. Сергей подписал контракт на 3 года.
Напомним, что игрок обратился с просьбой о трансфере к руководству и клуб учитывая его заслуги пошел на встречу Сергею и заключил соглашение с бельгийской стороной.
Сидорчук выступал за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гола и отдал столько же ассистов.
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Источник:transfermarkt
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
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