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Вестерло заплатил за Сидорчука больше миллиона евро - СМИ

Наши за границей
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(1 голосов)

Сидорчук провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гола и отдал столько же ассистов

Вестерло заплатил за Сидорчука больше миллиона евро - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Известный немецкий интернет-сайт Transfermarkt сообщил о стоимости трансфера Сергея Сидорчука из "Динамо" в "Вестерло".

По данным источника, бельгийский клуб заплатил Динамо 1,5 миллиона евро за 32-летнего украинца. Сергей подписал контракт на 3 года.

Напомним, что игрок обратился с просьбой о трансфере к руководству и клуб учитывая его заслуги пошел на встречу Сергею и заключил соглашение с бельгийской стороной.

Сидорчук выступал за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гола и отдал столько же ассистов.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
06.09.2023 в 17:30
успіхів!
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RicoRico (Кривой Рог)
06.09.2023 в 16:44
А брат депутат із ОПЗЖ казав що великих грошей Динамо не заробе.
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+1
0

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