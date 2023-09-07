Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам
Экс-капитан "Динамо" мог оказаться в другой команде
Фото: ФК Динамо Киев
Бывшего капитана "Динамо" Сергея Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам. По информации Sport.ua, речь идет об "Андерлехте", "Генте" и "Генке".
Однако ни один из клубов не проявил никакого интереса к украинскому полузащитнику. "Андерлехт" искал игрока в середину поля, но остановил свой выбор на другом игроке "Динамо" – Джастине Лонвейке.
Реальный интерес к Сидорчуку проявили "Вестерло" и "Левен". Трансфер оформил "Вестерло", потому что предложил лучшие финансовые условия "Динамо" и самому игроку.
Отмечается, что поиском команды для Сидорчука занимался агент Сергей Серебренников, имеющий очень хорошие связи в Бельгии.
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