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Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам

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Экс-капитан "Динамо" мог оказаться в другой команде

Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывшего капитана "Динамо" Сергея Сидорчука предлагали трем бельгийским клубам. По информации Sport.ua, речь идет об "Андерлехте", "Генте" и "Генке".

Однако ни один из клубов не проявил никакого интереса к украинскому полузащитнику. "Андерлехт" искал игрока в середину поля, но остановил свой выбор на другом игроке "Динамо" – Джастине Лонвейке.

Реальный интерес к Сидорчуку проявили "Вестерло" и "Левен". Трансфер оформил "Вестерло", потому что предложил лучшие финансовые условия "Динамо" и самому игроку.

Отмечается, что поиском команды для Сидорчука занимался агент Сергей Серебренников, имеющий очень хорошие связи в Бельгии.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло) Андерлехт (Брюссель) Генк Гент
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Источник:
Sport.ua

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