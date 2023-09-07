Вестерло заплатил за Сидорчука втрое меньше, чем указал Transfermarkt
Transfermarkt завысил стоимость перехода
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе украинский полузащитник Сергей Сидорчук покинул "Динамо" и подписал контракт с бельгийским "Вестерло".
Бельгийцы заплатили за украинца втрое меньше, чем отмечает Transfermarkt, сообщает ТаТоТаке. По данным портала, трансфер Сергея обошелся "Вестерло" 1,5 млн евро.
Однако, как утверждает источник, базовая сумма без бонусов, которую "Динамо" получило от бельгийского клуба, в три раза меньше - 500 тысяч евро.
Ранее президент киевлян Игорь Суркис заявлял, что не заработал много денег на этом переходе.
Читайте такжеСидорчука предлагали трем бельгийским клубам
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Трубин - о приезде в сборную: Теперь понимаю слова Миколенко
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн