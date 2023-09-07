Вестерло заплатил за Сидорчука втрое меньше, чем указал Transfermarkt

На этой неделе украинский полузащитник Сергей Сидорчук покинул "Динамо" и подписал контракт с бельгийским "Вестерло".

Бельгийцы заплатили за украинца втрое меньше, чем отмечает Transfermarkt, сообщает ТаТоТаке. По данным портала, трансфер Сергея обошелся "Вестерло" 1,5 млн евро.

Однако, как утверждает источник, базовая сумма без бонусов, которую "Динамо" получило от бельгийского клуба, в три раза меньше - 500 тысяч евро .

Ранее президент киевлян Игорь Суркис заявлял, что не заработал много денег на этом переходе.