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Вестерло заплатил за Сидорчука втрое меньше, чем указал Transfermarkt

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Transfermarkt завысил стоимость перехода

Вестерло заплатил за Сидорчука втрое меньше, чем указал Transfermarkt

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе украинский полузащитник Сергей Сидорчук покинул "Динамо" и подписал контракт с бельгийским "Вестерло".

Бельгийцы заплатили за украинца втрое меньше, чем отмечает Transfermarkt, сообщает ТаТоТаке. По данным портала, трансфер Сергея обошелся "Вестерло" 1,5 млн евро.

Однако, как утверждает источник, базовая сумма без бонусов, которую "Динамо" получило от бельгийского клуба, в три раза меньше - 500 тысяч евро.

Ранее президент киевлян Игорь Суркис заявлял, что не заработал много денег на этом переходе.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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Источник:
ТаТоТаке

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