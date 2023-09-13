"Cчастлив быть здесь". Русин обратился к болельщикам Сандерленда
Let's go
Фото: SunderlandAFC
Форвард "Сандерленда" Назарий Русин поделился эмоциями от перехода в новый клуб. И сделал он это на английском языке.
Привет, фанаты "Сандерленда". Я - Назарий Русин. Я счастлив быть здесь. Вперед", - сказал Русин в видеообращении.
Напомним, сегодня "Сандерленд" официально представил Русина в качестве своего игрока. Назарий подписал четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Сумма трансфера не разглашалась, но по данным Transfermarkt, "Заря" получила за своего экс-форварда 2,5 миллиона евро. Украинец будет играть за "черных котов" с цифрой 15 на спине.
✊ Let’s go, Nazariy! #SAFC pic.twitter.com/3oO5xg902H— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
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