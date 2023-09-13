"Cчастлив быть здесь". Русин обратился к болельщикам Сандерленда

Форвард "Сандерленда" Назарий Русин поделился эмоциями от перехода в новый клуб. И сделал он это на английском языке.

Привет, фанаты "Сандерленда". Я - Назарий Русин. Я счастлив быть здесь. Вперед", - сказал Русин в видеообращении.

Напомним, сегодня "Сандерленд" официально представил Русина в качестве своего игрока. Назарий подписал четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Сумма трансфера не разглашалась, но по данным Transfermarkt, "Заря" получила за своего экс-форварда 2,5 миллиона евро. Украинец будет играть за "черных котов" с цифрой 15 на спине.