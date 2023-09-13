  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Cчастлив быть здесь". Русин обратился к болельщикам Сандерленда
В тренде

"Cчастлив быть здесь". Русин обратился к болельщикам Сандерленда

Наши за границей
(1 голосов)

Let's go

"Cчастлив быть здесь". Русин обратился к болельщикам Сандерленда

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Форвард "Сандерленда" Назарий Русин поделился эмоциями от перехода в новый клуб. И сделал он это на английском языке.

Привет, фанаты "Сандерленда". Я - Назарий Русин. Я счастлив быть здесь. Вперед", - сказал Русин в видеообращении.

Напомним, сегодня "Сандерленд" официально представил Русина в качестве своего игрока. Назарий подписал четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Сумма трансфера не разглашалась, но по данным Transfermarkt, "Заря" получила за своего экс-форварда 2,5 миллиона евро. Украинец будет играть за "черных котов" с цифрой 15 на спине.

По теме
yellow-arrow
Сандерленд представил Русина эффектным видеороликом
yellow-arrow
Мудрик презентовал новую третью форму Челси
yellow-arrow
"Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде