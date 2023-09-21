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Лудогорец зимой продаст Пластуна. Украинец не попал в заявку команды на группу Лигу конференции

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец в Разграде переживает не лучшие времена

Лудогорец зимой продаст Пластуна. Украинец не попал в заявку команды на группу Лигу конференции

Фото: pfcludogorets1945

Новина українською

Болгарский "Лудогорец" почти наверняка зимой продаст центрального защитника Игоря Пластуна.

Украинец не попал в общую заявку команды на Лигу конференций, это говорит о том, что тренерский штаб на него не рассчитывает. На выходных украинец играл за дублирующий состав "Лудогорца".

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Контракт игрока рассчитан до конца сезона и предлагать новое соглашение 33-летнему украинцу клуб не планирует. Чтобы выручить хоть какие-то деньги за защитника, клуб уже начал подыскивать варианты с трансфером.

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Для Пластуна это второе пребывание в Разграде. За "Лудогорец" он выступал в период 2016–2018 годов, после чего был продан в бельгийский "Гент", но в 2021 году вернулся в болгарский клуб.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград)
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
21.09.2023 в 21:09
В Карпати!!!
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