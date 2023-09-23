Цыганков показал 97% точности передач, а Довбик получил 4-ю лучшую оценку в матче

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле переиграла "Мальорку" - со счетом 5:3.

Украинские легионеры хозяев поля Артем Довбик и Виктор Цыганков начали эту игру в стартовом составе. В итоге Артем отметился голом и ассистом в этой встрече.

На 61-й минуте главный тренер "Жироны" Мичел решил сохранить силы украинских игроков и заменил их.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 25-летнего Виктора в 6,8 баллов. В свою очередь 26-летний Артем получил 8,0 баллов.

Таким образом, у Цыганкова худшая оценка среди игроков, которые вышли в старте "Жироны". За 61 минуту Виктор 38 раз коснулся к мячу, показал невероятные 97% точности передач (30 из 31), выполнил 2 ключевые передачи и 2 точных навеса.

Что касается Довбика, то его оценка 4-я лучшая вообще в матче. Артем за отведенное время на поле 2 раза пробил в створ ворот, 2 раза пробил мимо ворот, 1 раз успешно пошел в дриблинг, 21 раз коснулся к мячу и показал 77% точности передач (10 из 13).