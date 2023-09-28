Цыганков: Шаг за шагом стараемся сделать наших болельщиков счастливыми

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков поделился мыслями после победы команды над "Вильярреалом" (2:1) в Ла Лиге. Благодаря этому каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице.

"Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжим", - написал Виктор на своей странице в Instagram.

Заметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 88 минут. За свои действия украинец получил 7.5 и 7.8 от WhoScored и SofaScore соответственно.