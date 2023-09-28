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Цыганков: Шаг за шагом стараемся сделать наших болельщиков счастливыми

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Украинский вингер - о победе над "Вильярреалом"

Цыганков: Шаг за шагом стараемся сделать наших болельщиков счастливыми

Фото: Instagram

Новина українською

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков поделился мыслями после победы команды над "Вильярреалом" (2:1) в Ла Лиге. Благодаря этому каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице.

Читайте такжеПримера. Вильярреал - Жирона 1:2. Довбик выводит своих на первое место

"Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжим", - написал Виктор на своей странице в Instagram.

Заметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 88 минут. За свои действия украинец получил 7.5 и 7.8 от WhoScored и SofaScore соответственно.

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В статье: Вильярреал Виктор Цыганков Жирона
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