Цыганков: Шаг за шагом стараемся сделать наших болельщиков счастливыми
Украинский вингер - о победе над "Вильярреалом"
Фото: Instagram
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков поделился мыслями после победы команды над "Вильярреалом" (2:1) в Ла Лиге. Благодаря этому каталонцы вышли на первое место в турнирной таблице.
"Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжим", - написал Виктор на своей странице в Instagram.
Заметим, что Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 88 минут. За свои действия украинец получил 7.5 и 7.8 от WhoScored и SofaScore соответственно.
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Источник:Instagram
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