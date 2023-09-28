Тренер Сандерленда: В ближайшие недели Русин получит больше шансов

Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей рассказал о перспективах украинского форварда Назария Русина, который недавно пополнил команду.

"Для Русина было важно выйти на поле на прошлой неделе против "Кардиффа". Он получит больше шансов в ближайшие недели.

У нас есть несколько травм, но я не хочу говорить о них. Они дарят возможности другим", - сказал Моубрей.