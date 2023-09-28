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Тренер Сандерленда: В ближайшие недели Русин получит больше шансов

Наши за границей
(1 голосов)

У Сандерленда есть несколько травм, но тренер уверен в других игроках

Тренер Сандерленда: В ближайшие недели Русин получит больше шансов

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей рассказал о перспективах украинского форварда Назария Русина, который недавно пополнил команду.

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"Для Русина было важно выйти на поле на прошлой неделе против "Кардиффа". Он получит больше шансов в ближайшие недели.

У нас есть несколько травм, но я не хочу говорить о них. Они дарят возможности другим", - сказал Моубрей.

Напомним, что Русин недавно дебютировал за "Сандерленд", выйдя на замену на 88-й минуте матча с Кардиффом" (0:1).

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
28.09.2023 в 20:15
В Зорьке играл постоянно и был бомбардиром...
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