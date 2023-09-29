Трубин выйдет в старте Бенфики на национальное дерби с Порту. ФОТО
Соболь в запасе Срасбура на Ланс
Benfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе своей команды на матч чемпионата Португалии против "Порту".
Кипер проведет четвертый матч за свой новый клуб, к которому он присоединился летом. В предыдущих играх Анатолий пропустил четыре гола.
Поединок начнется в 22:15.
А вот украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь остался в запасе своей команды на матч чемпионата Франции против "Ланса".
???? JÁ HÁ ???????????????? PARA O CLÁSSICO! #SLBFCP • #LigaPortugal pic.twitter.com/KUmyf54VuX— SL Benfica (@SLBenfica) September 29, 2023
???? #RCSARCL | ???????????????????? ???????????????? ????????????????&???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ???????? @RCLens ⤵️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 29, 2023
???? Suivez le match en direct commenté ⤵️
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