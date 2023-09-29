Трубин выйдет в старте Бенфики на национальное дерби с Порту. ФОТО

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе своей команды на матч чемпионата Португалии против "Порту".

Кипер проведет четвертый матч за свой новый клуб, к которому он присоединился летом. В предыдущих играх Анатолий пропустил четыре гола.

Поединок начнется в 22:15.

А вот украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь остался в запасе своей команды на матч чемпионата Франции против "Ланса".