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Трубин выйдет в старте Бенфики на национальное дерби с Порту. ФОТО

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Соболь в запасе Срасбура на Ланс

Трубин выйдет в старте Бенфики на национальное дерби с Порту. ФОТО

Benfica

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе своей команды на матч чемпионата Португалии против "Порту".

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Кипер проведет четвертый матч за свой новый клуб, к которому он присоединился летом. В предыдущих играх Анатолий пропустил четыре гола.

Поединок начнется в 22:15.

А вот украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь остался в запасе своей команды на матч чемпионата Франции против "Ланса".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Эдуард Соболь Анатолий Трубин
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