Бенфика - Порту. Трубин впервые отстоял на ноль и получил лучшую оценку по версии WhoScored
WhoScored оценил игру вратаря в 7,7 - это лучшая оценка в составе обеих команд
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В пятницу, 29 сентября, "Бенфика" в матче чемпионата Португалии обыграла "Порту" (1:0).
В основе "орлов" вышел украинский кипер Анатолий Трубин и это был первый матч украинца в Португалии, в котором он не пропустил гол.
Стоит отметить, что "Бенфика" с 19-й минуты играла в большинстве.
WhoScored оценил игру вратаря в 7,7 - это лучшая оценка в составе обеих команд.
За 90 минут на поле Трубин сделал 2 сейва, дважды удачно вышел на мяч, перехватил 2 навеса, сделал 26 касаний мяча, отдал 9 точных передач из 12 (75%), выиграл 1 верховую дуэль из 1 и провел 1 отбор мяча.
Показатель Goals prevented (голы, которые не допустил голкипер) Трубина составил 0,17.
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