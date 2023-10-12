Сидорчук - про россиянина Нойштедтера: Он не поддерживает то, что делает Россия

Украинский хавбек "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал о том, как он общается с одноклубником Романом Нойштедтером, который имеет российское гражданство.

– Такой неприятный момент, в "Вестерло" есть такой парень как Нойштедтер, который играл за сборную России. Было ли у вас какое-то общение с ним?

– Перед тем как я подписывал контракт, я имел разговор с генеральным директором, сказал, что для меня это будет очень большая проблема. Он ответил, что мне нужно с ним пообщаться, и я сам все пойму. Я подписал контракт, приехал на базу и первым кого я встретил – это был он. Я ему сразу сказал, что: "Я не смогу тебе сначала пожать руку, потому что мне нужно знать твою позицию". И он мне ее четко объяснил, я ее понял и на этом мы сошлись.

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– Он не поддерживает то, что Россия делает в Украине?

– Он это не поддерживает, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать то, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он это не поддерживает и на этом точка.

– Он родился в Днепре. У него есть украинская история.

– У него есть очень много нюансов, но я не могу их рассказывать. То, что касается отказа от гражданства, это не все так просто сделать. Опять же, я не могу говорить за человека. Но то, что он сказал – мне показалось нормальной позицией.

– Он для тебя, скажем так, не человек из "русского мира"?

– Нет, вообще.