Русин: Тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин рассказал, как проходит его адаптация в английском клубе.

— В прошлый раз в сборной тебе так и не удалось дебютировать. Что положительного вынес из первого опыта?

— Я познакомился со сборной Украины, как здесь все устроено, как высок уровень игроков. Для меня эта поездка многое дала.

– Сейчас ты приехал из Чемпионшипа, где выходишь на замены. Ты почувствовал, что такое играть в Чемпионшипе?

— Высокий уровень, очень хороший чемпионат, высокий темп и очень хорошо футболисты работают с мячом, все ребята очень техничные. Это большой опыт для меня. Я очень рад, что попал в такую команду, где я могу играть и развиваться.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

— Насколько быстрее играют там в футбол, чем в Украине?

— Более высокий темп, намного, там каждая команда может каждую команду обыграть. Почти все клубы равны, только "Лестер" выделяется более-менее. Игры очень трудные, нет проходных матчей.

– Насколько тебе сложно?

– Я скажу так – это как другая планета. Мне тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема. Общение очень важно для футболистов. Трудно, но ничего, я привыкаю потихоньку. Сейчас семья переедет и будет легче. Мне нужно время, я понимаю, что я никуда не тороплюсь, стараюсь слушать тренера, выполнять то, что он хочет, и просто привыкаю.