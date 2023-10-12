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Русин: Тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец рассказал о своей адаптации в Англии

Русин: Тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин рассказал, как проходит его адаптация в английском клубе.

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— В прошлый раз в сборной тебе так и не удалось дебютировать. Что положительного вынес из первого опыта?

— Я познакомился со сборной Украины, как здесь все устроено, как высок уровень игроков. Для меня эта поездка многое дала.

– Сейчас ты приехал из Чемпионшипа, где выходишь на замены. Ты почувствовал, что такое играть в Чемпионшипе?

— Высокий уровень, очень хороший чемпионат, высокий темп и очень хорошо футболисты работают с мячом, все ребята очень техничные. Это большой опыт для меня. Я очень рад, что попал в такую команду, где я могу играть и развиваться.

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— Насколько быстрее играют там в футбол, чем в Украине?

— Более высокий темп, намного, там каждая команда может каждую команду обыграть. Почти все клубы равны, только "Лестер" выделяется более-менее. Игры очень трудные, нет проходных матчей.

– Насколько тебе сложно?

– Я скажу так – это как другая планета. Мне тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема. Общение очень важно для футболистов. Трудно, но ничего, я привыкаю потихоньку. Сейчас семья переедет и будет легче. Мне нужно время, я понимаю, что я никуда не тороплюсь, стараюсь слушать тренера, выполнять то, что он хочет, и просто привыкаю.

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
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Комментарии (4)
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mr.Smith
12.10.2023 в 22:24
Він в Омані десь би грав,це зрозуміло.А англійську -яке воно тупе)
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oda1979 (Запорожье)
12.10.2023 в 21:44
Мазафака и фак ю с ай лав ю знаешь, но и хватит
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2023 в 21:41
Це вам не Україна...там мову треба вчити!
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+1
0
NikosFutboloidos (Chop)
12.10.2023 в 21:30
Чувак ти що до школи не ходив!!! Це якісь побрехеньки.
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0
0

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