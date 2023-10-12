Русин: Тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема
Украинец рассказал о своей адаптации в Англии
Фото: SunderlandAFC
Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин рассказал, как проходит его адаптация в английском клубе.
— В прошлый раз в сборной тебе так и не удалось дебютировать. Что положительного вынес из первого опыта?
— Я познакомился со сборной Украины, как здесь все устроено, как высок уровень игроков. Для меня эта поездка многое дала.
– Сейчас ты приехал из Чемпионшипа, где выходишь на замены. Ты почувствовал, что такое играть в Чемпионшипе?
— Высокий уровень, очень хороший чемпионат, высокий темп и очень хорошо футболисты работают с мячом, все ребята очень техничные. Это большой опыт для меня. Я очень рад, что попал в такую команду, где я могу играть и развиваться.
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— Насколько быстрее играют там в футбол, чем в Украине?
— Более высокий темп, намного, там каждая команда может каждую команду обыграть. Почти все клубы равны, только "Лестер" выделяется более-менее. Игры очень трудные, нет проходных матчей.
– Насколько тебе сложно?
– Я скажу так – это как другая планета. Мне тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема. Общение очень важно для футболистов. Трудно, но ничего, я привыкаю потихоньку. Сейчас семья переедет и будет легче. Мне нужно время, я понимаю, что я никуда не тороплюсь, стараюсь слушать тренера, выполнять то, что он хочет, и просто привыкаю.
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