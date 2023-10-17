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Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Наши за границей
(1 голосов)

У футболиста было повреждение

Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

twitter.com/GironaFC_

Новина українською

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с командой.

Испанский клуб опубликовал видео с занятия, на котором был и украинец. 2 октября стало известно, что Цыганков получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Из-за этого повреждения он пропустил поединки сборной Украины.

В нынешнем сезоне 25-летний украинец отыграл в составе "Жироны" восемь матчей, забил один мяч и отдал один ассист.

Ближайший поединок жирондинцы проведут на своем поле с "Альмерией" в Ла Лиге. Игра пройдет 22 октября и начнется в 17:15 по киевскому времени.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
17.10.2023 в 13:55
Хорошая атмосфера в команде.
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