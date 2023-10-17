Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной
У футболиста было повреждение
twitter.com/GironaFC_
Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с командой.
Испанский клуб опубликовал видео с занятия, на котором был и украинец. 2 октября стало известно, что Цыганков получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Из-за этого повреждения он пропустил поединки сборной Украины.
В нынешнем сезоне 25-летний украинец отыграл в составе "Жироны" восемь матчей, забил один мяч и отдал один ассист.
Ближайший поединок жирондинцы проведут на своем поле с "Альмерией" в Ла Лиге. Игра пройдет 22 октября и начнется в 17:15 по киевскому времени.
????️♂️ Tornem als entrenaments amb un somriure! ???? pic.twitter.com/Bb72geswUh— Girona FC (@GironaFC) October 17, 2023
Популярное сейчас
- Футбол на Мальте: тренер сборной приставал к игрокам, куча матчей на контору и случайная звезда из Лиги 1
- Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
- Источник: Скауты Челси считают, что Мудрик может выиграть Золотой мяч в будущем
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО