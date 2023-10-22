Гарри Невилл: Мудрик шагнул в правильном направлении

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и текущий тележурналист Гари Невилл одобрительно оценил выступление украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика во вчерашнем поединке против "Арсенала":

“Ему понадобилось некоторое время. Ему еще предстоит пройти долгий путь, но сегодня он шагнул в правильном направлении”, - сказал Невилл.

Для Мудрика этот гол стал вторым в сезоне за девять сыгранных матчей. В частности, он отметился три раза за последние пять поединков с учетом встреч сборной Украины.

Следующий матч "Челси" проведет 28 октября против "Брентфорда", за который выступает Егор Ярмолюк.