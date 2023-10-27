Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Сельты. Цыганков остался в запасе

Сегодня, 27 октября, в рамках 11-го тура иcпанской Ла Лиги "Жирона" примет "Сельту".

В стартовом составе каталонцев выйдет украинский форвард команды Артем Довбик.

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А вот хавбек Виктор Цыганков, который только восстановился после травмы, попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

"Жирона" после 10 туров делит 1-2 места в таблице с "Реалом" - у обеих команд по 25 очков.