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Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Сельты. Цыганков остался в запасе

Наши за границей
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Форвард в основе, хавбек восстановился после травмы

Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Сельты. Цыганков остался в запасе

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 27 октября, в рамках 11-го тура иcпанской Ла Лиги "Жирона" примет "Сельту".

В стартовом составе каталонцев выйдет украинский форвард команды Артем Довбик.

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А вот хавбек Виктор Цыганков, который только восстановился после травмы, попал в заявку на матч, но остался в запасе.

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

"Жирона" после 10 туров делит 1-2 места в таблице с "Реалом" - у обеих команд по 25 очков.

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В статье: Сельта (Виго) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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