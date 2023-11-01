Цыганков - в старте на кубковый матч Жироны, Довбик в запасе
Игра начнется в 13:00 по Киеву
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 ноября, "Жирона" сыграет выездной матч 1/64 финала Кубка Испании против "Сан-Роке".
В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Виктор Цыганков. Для Виктора это будет первых выход в основе после травмы. В недавнем матче Ла Лиги против "Сельты" (1:0) он появился на поле на 79-й минуте.
А вот другой украинец Артем Довбик начнет поединок со скамьи для запасных.
Матч "Сан-роке" - "Жирона" начнется в 13:00 по киевскому времени.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#SanRoqueGirona pic.twitter.com/G0fnlZZn7E— Girona FC (@GironaFC) November 1, 2023
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