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Цыганков - в старте на кубковый матч Жироны, Довбик в запасе

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Игра начнется в 13:00 по Киеву

Цыганков - в старте на кубковый матч Жироны, Довбик в запасе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 1 ноября, "Жирона" сыграет выездной матч 1/64 финала Кубка Испании против "Сан-Роке".

В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Виктор Цыганков. Для Виктора это будет первых выход в основе после травмы. В недавнем матче Ла Лиги против "Сельты" (1:0) он появился на поле на 79-й минуте.

А вот другой украинец Артем Довбик начнет поединок со скамьи для запасных.

Матч "Сан-роке" - "Жирона" начнется в 13:00 по киевскому времени.

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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