Герой поединка. Кочергин забил гол и отдал ассист в матче Кубка Польши. ВИДЕО

В четверг, 2 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Польши, в котором ЛКС "Лодзь" принимал "Ракув".

В стартовом составе гостей вышел украинский хавбек Владислав Кочергин, который и стал героем матча.

Команды не смогли забить в основное время и игра перетекла в овертайм, где украинец сначала открыл счет, сыграв на добивании, а затем еще отдал и ассист. 2:0, "Ракув" проходит в следующий раунд.

27-летний полузащитник принял участие в 23-и матчах этого сезона за польский клуб. На его счету 6 голов и 2 ассиста.

