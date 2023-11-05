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Миколенко – о своем голе против Брайтона: Невероятные ощущения

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Второй в футболке ливерпульцев

Миколенко – о своем голе против Брайтона: Невероятные ощущения

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в Instagram прокомментировал свой дебютный гол за "ирисок" на домашнем стадионе.

"Первый гол на "Гудисон Парк". Невероятные ощущения. Болельщики были фантастическими, как всегда”, - написал Миколенко.

В общей сложности на счету защитника два взятия ворот в составе "Эвертона". Он также отметился голом в мае 2022 года в ворота "Лестера" в гостевом поединке.

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В составе "ирисок" Миколенко провел 61 матч.

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