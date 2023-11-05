Миколенко – о своем голе против Брайтона: Невероятные ощущения
Второй в футболке ливерпульцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в Instagram прокомментировал свой дебютный гол за "ирисок" на домашнем стадионе.
"Первый гол на "Гудисон Парк". Невероятные ощущения. Болельщики были фантастическими, как всегда”, - написал Миколенко.
В общей сложности на счету защитника два взятия ворот в составе "Эвертона". Он также отметился голом в мае 2022 года в ворота "Лестера" в гостевом поединке.
В составе "ирисок" Миколенко провел 61 матч.
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