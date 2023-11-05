Миколенко – о своем голе против Брайтона: Невероятные ощущения

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в Instagram прокомментировал свой дебютный гол за "ирисок" на домашнем стадионе.

"Первый гол на "Гудисон Парк". Невероятные ощущения. Болельщики были фантастическими, как всегда”, - написал Миколенко.

В общей сложности на счету защитника два взятия ворот в составе "Эвертона". Он также отметился голом в мае 2022 года в ворота "Лестера" в гостевом поединке.

В составе "ирисок" Миколенко провел 61 матч.