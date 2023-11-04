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Как забивал Миколенко. Эвертон - Брайтон 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Эвертон - Брайтон ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Как забивал Миколенко. Эвертон - Брайтон 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ириски" добывают один балл, на этот раз благодаря мощному удару Миколенко с правой. Подопечные Де Дзерби сравняли счет еще в первом тайме, но гол не засчитали.

"Брайтон" так и не смог распечатать ворота Пикфорда, зато это сделал партнер Виталия - Эшли Янг.

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Сейчас "Эвертон" занимает 15-ю строчку в чемпионате с 11-ю очками. "Чайки" идут седьмыми, у них 18 баллов.

АПЛ, 11-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Том Робинсон (Англия)
"Эвертон" - "Брайтон" 1:1
Голы: Миколенко (7) - Янг (84, автогол)

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