Как забивал Миколенко. Эвертон - Брайтон 1:1. Обзор матча и видео голов

"Ириски" добывают один балл, на этот раз благодаря мощному удару Миколенко с правой. Подопечные Де Дзерби сравняли счет еще в первом тайме, но гол не засчитали.

"Брайтон" так и не смог распечатать ворота Пикфорда, зато это сделал партнер Виталия - Эшли Янг.

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Сейчас "Эвертон" занимает 15-ю строчку в чемпионате с 11-ю очками. "Чайки" идут седьмыми, у них 18 баллов.