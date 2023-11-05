Тренер Жироны: У меня в распоряжении Довбик, Цыганков, Гутьеррес, Гарсия… Я очень доволен составом

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал матч против "Осасуны" в рамках 12 тура испанской Примеры.

“Я смотрел каждую игру “Осасуны”. Я боялся этого матча, потому что чувствовал, что они могут навязать свой футбол нашему, а все было наоборот.

Мне очень понравилось наше агрессивное настроение с самого начала. Отыграться со счета 1:2 очень тяжело.

Иван Мартин – отличный игрок. У него невероятный уровень в атаке и защите. Товарищи по команде знают, что Иван – настоящий боец.

Он и Эррера – оба находятся на высоком уровне. А еще иметь в распоряжении Довбика, Цыганкова, Мигеля Гутьерреса, Алейша Гарсию… Я очень доволен составом”, - сказал Мичел.