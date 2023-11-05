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Тренер Жироны: У меня в распоряжении Довбик, Цыганков, Гутьеррес, Гарсия… Я очень доволен составом

Наши за границей
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Команда лидирует в чемпионате Испании

Тренер Жироны: У меня в распоряжении Довбик, Цыганков, Гутьеррес, Гарсия… Я очень доволен составом

Фото: Getty Images

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал матч против "Осасуны" в рамках 12 тура испанской Примеры.

“Я смотрел каждую игру “Осасуны”. Я боялся этого матча, потому что чувствовал, что они могут навязать свой футбол нашему, а все было наоборот.

Мне очень понравилось наше агрессивное настроение с самого начала. Отыграться со счета 1:2 очень тяжело.

Иван Мартин – отличный игрок. У него невероятный уровень в атаке и защите. Товарищи по команде знают, что Иван – настоящий боец.

Он и Эррера – оба находятся на высоком уровне. А еще иметь в распоряжении Довбика, Цыганкова, Мигеля Гутьерреса, Алейша Гарсию… Я очень доволен составом”, - сказал Мичел.

Во вчерашнем матче против "Осасуны" Артем Довбик оформил три голевых действия (1+2), а Виктор Цыганков забил мяч через несколько минут после выхода на замену.

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Добавим, что Довбик является вторым наиболее результативным футболистом в Ла Лиге. Украинец уступает только самому лучшему молодому футболисту мира Джуду Беллингему.

Сейчас "Жирона" лидирует в чемпионате Испании. Однако "Реал" может еще обогнать каталонцев, если сегодня одержит победу в матче против "Райо Вальекано".

Следующий поединок подопечные Мичела проведут 11 ноября. Соперником будет вышеупомянутый "Райо".

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Мичел Осасуна (Памплона) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
diaridegirona
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