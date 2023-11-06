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Полесье и Кривбасс возобновят матч после воздушной тревоги

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В Житомире останавливали матч из-за воздушной тревоги

Полесье и Кривбасс возобновят матч после воздушной тревоги

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською
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В Житомире возобновят матч после воздушной тревоги. Игра началась в 15:00, коллективы пробыли на поле около трех минут, после чего ушли в укрытие, ведь звучала воздушная тревога.

Сейчас звучат отбои. Клуб сообщает, что после разминки матч возобновится. Приблизительно около семнадцати часов.

UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.

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