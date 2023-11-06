Полесье и Кривбасс возобновят матч после воздушной тревоги
В Житомире останавливали матч из-за воздушной тревоги
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
В Житомире возобновят матч после воздушной тревоги. Игра началась в 15:00, коллективы пробыли на поле около трех минут, после чего ушли в укрытие, ведь звучала воздушная тревога.
Сейчас звучат отбои. Клуб сообщает, что после разминки матч возобновится. Приблизительно около семнадцати часов.
UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Битва первых. Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн Live прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
- Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы
- Украинская феерия. Миколенко открывает счет в матче с Брайтоном
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн