Полесье и Кривбасс возобновят матч после воздушной тревоги

В Житомире возобновят матч после воздушной тревоги. Игра началась в 15:00, коллективы пробыли на поле около трех минут, после чего ушли в укрытие, ведь звучала воздушная тревога.

Сейчас звучат отбои. Клуб сообщает, что после разминки матч возобновится. Приблизительно около семнадцати часов.

UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.