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Довбик сравнял счет в матче против Райо Вальекано после ассиста Цыганкова

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Украинский гол в рамках Ла Лиги

Довбик сравнял счет в матче против Райо Вальекано после ассиста Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

В матче 12 тура испанского чемпионата "Жирона" на данный момент встречается с "Райо Вальекано". Каталонцы сравняли счет в матче благодаря своему украинскому дуэту.

Райо отличился на пятой минуте матча, однако на 42 Довбик ответил своим голом. Цыганков открылся по правому флангу, получил передачу и отдал пас в центр. Артем обработал мяч и пробил в правый угол.

Седьмой гол Довбика в этом сезоне Ла Лиги и второй ассист для Цыганкова. Артему нужно еще одно результативное действие, чтобы сравниться в этом показателе с лидером Примеры Джудом Беллингемом (11 против 12).

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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