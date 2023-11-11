Довбик сравнял счет в матче против Райо Вальекано после ассиста Цыганкова
Украинский гол в рамках Ла Лиги
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В матче 12 тура испанского чемпионата "Жирона" на данный момент встречается с "Райо Вальекано". Каталонцы сравняли счет в матче благодаря своему украинскому дуэту.
Райо отличился на пятой минуте матча, однако на 42 Довбик ответил своим голом. Цыганков открылся по правому флангу, получил передачу и отдал пас в центр. Артем обработал мяч и пробил в правый угол.
Седьмой гол Довбика в этом сезоне Ла Лиги и второй ассист для Цыганкова. Артему нужно еще одно результативное действие, чтобы сравниться в этом показателе с лидером Примеры Джудом Беллингемом (11 против 12).
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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