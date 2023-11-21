Украинский тренер может сменить Казахстан на Кипр
Геннадий Жилкин может принять клуб Героскипу
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Украинский тренер Геннадий Жилкин, который сейчас входит в тренерский штаб "Акжайыка" из Казахстана, может принять кипрский клуб "Героскипу".
Данную информацию в местных СМИ озвучил президент кипрского клуба Фемис Сагиров.
Журналисты Sport.ua связался с Жилкиным и попросил прокомментировать эту информацию.
"Все может быть. Я сейчас работаю в "Акжайыке" тренером вратарей. Контракт с клубом у меня действует до 25 ноября, после чего уже буду принимать решение", – сказал Жилкин.
Отметим, что украинский бизнесмен Фемис Сагиров ранее был президентом ФК "Перемога", однако после вторжения России в Украину команда прекратила существование.
На данный момент "Героскипу" занимает второе место в турнирной таблице Третьего дивизиона Кипра.
54-летний Жилкин работал тренером вратарей в "Оболони", "Кривбассе", "Металлурге" (Донецк) и российской "Мордовии", в каждом из этих клубов он был помощником Юрия Максимова.
Нынешний тренер вратарей "Акжайыка" также входил в тренерский штаб "Колоса" (Зачепиловка) и ФК "Перемога" (Днепр).
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