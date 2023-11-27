Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше

Украиский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу команды над "Кадисом" (3:0) в 14-м туре Ла Лиги.

"Плюс три очка. Еще одна победа. Мы движемся дальше. Спасибо за поддержку!, - написал Лунин в своем Instagram.

Напомним, ураинец провел "сухой" матч и совершил четыре сейва, один из них наиболее запомнился. За свою игру он получил оценки 7.6 и 7.9 - от WhoScored и Sofascore соответственно.

Ранее сообщалось, что Лунин - лидер по проценту сейвов среди вратарей в сезоне Ла Лиги.