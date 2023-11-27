  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше
В тренде

Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше

Наши за границей

Украинский кипер отстоял на ноль в матче с "Кадисом"

Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше

Фото: Real Madrid

Новина українською

Украиский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу команды над "Кадисом" (3:0) в 14-м туре Ла Лиги.

"Плюс три очка. Еще одна победа. Мы движемся дальше. Спасибо за поддержку!, - написал Лунин в своем Instagram.

Напомним, ураинец провел "сухой" матч и совершил четыре сейва, один из них наиболее запомнился. За свою игру он получил оценки 7.6 и 7.9 - от WhoScored и Sofascore соответственно.

Ранее сообщалось, что Лунин - лидер по проценту сейвов среди вратарей в сезоне Ла Лиги.

Читайте такжеАнчелотти: Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов
По теме
yellow-arrow
"У них есть трудности". Довбик рассказал, как его фамилию сначала произносили испанцы
yellow-arrow
Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче
yellow-arrow
Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят
Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlad920 (I-F)
27.11.2023 в 14:37
Він АндрЄй
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
vlad920 (I-F)
27.11.2023 в 14:37
Він АндрЄй
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости