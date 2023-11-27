Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше
Украинский кипер отстоял на ноль в матче с "Кадисом"
Фото: Real Madrid
Украиский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу команды над "Кадисом" (3:0) в 14-м туре Ла Лиги.
"Плюс три очка. Еще одна победа. Мы движемся дальше. Спасибо за поддержку!, - написал Лунин в своем Instagram.
Напомним, ураинец провел "сухой" матч и совершил четыре сейва, один из них наиболее запомнился. За свою игру он получил оценки 7.6 и 7.9 - от WhoScored и Sofascore соответственно.
Ранее сообщалось, что Лунин - лидер по проценту сейвов среди вратарей в сезоне Ла Лиги.
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vlad920 (I-F)
27.11.2023 в 14:37
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