Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
Украинец отыграл один тайм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Арсенал" на своем поле разгромил "Ланс" (6:0).
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Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и был заменен в перерыве при счете 5:0. За время, проведенное на поле, защитник провел по одному перехвату и отбору мяча, сделал 34 касания мяча и отдал 26 точных передач из 28 (93%).
Порталы WhoScored и Sofascore оценили действия украинца в 6.9 и 6.8 соответственно. Это худший показатель среди игроков, которые вышли в основе хозяев.
Высший бал получил Габриэл Жезус, который забил гол и сделал ассист.
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