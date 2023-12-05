Лунин начал сотрудничество с экс-агентом Роналду – Источник
Украинец подыскал звездного агента
Фото: Eurosport
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем. Об этом утверждает журналист издания El Chiringuito Маркос Бенито.
До этого интересы вратаря представлял его отец Алексей Лунин.
Решение 24-летнего украинца не очень хорошо воспринял королевский клуб, добавляет Defensa Central. Ранее СМИ сообщали, что контракт Лунина со сливочными рассчитан до завершения сезона 2024/25, а не до лета 2024-го, как считалось ранее.
Жорже Мендеш известен тем, что ранее был агентом звездного португальского форварда Криштиану Роналду. В 2022 году стороны завершили сотрудничество перед трансфером нападающего в саудовский "Аль-Наср".
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Сейчас 57-летний португалец представляет интересы Рубена Диаша, Бернарда Силвы, Дарвина Нуньеса, Жоау Фелиша, Жоау Канселу и других.
В этом сезоне украинский вратарь провел за "Реал" Мадрид 7 матчей, в которых пропустил 4 гола, а в 4 поединках отстоял "на ноль".
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