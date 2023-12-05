Marca: Лунин хочет уйти, Реал начал подыскивать ему замену

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин недоволен своем положением в команде и раздумывает о том, чтобы летом покинуть клуба, сообщает Marca.

Несмотря на то, что проблем с новым контрактом в "Реале" у него не будет, украинец в конце концов хочет попробовать себя в роли первого вратаря, и ради этого может сменить команду, пишет издание.

Также понимают это и в "Реале", и уже начали присматривать замену украинцу и положили глаз на голкипера "Хетафе" Давида Сорию.

Напомним, что недавно появилась неофициальная информация, что контракт украинского кипера с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года, а не 2024, как говорилось ранее.

В этом сезоне украинский вратарь провел за "Реал" Мадрид 7 матчей, в которых пропустил 4 гола, а в 4 поединках отстоял "на ноль".