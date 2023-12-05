  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Marca: Лунин хочет уйти, Реал начал подыскивать ему замену
В тренде

Marca: Лунин хочет уйти, Реал начал подыскивать ему замену

Наши за границей
Обновлено

Лунин - один из главных ньюсмейкеров последних дней

Marca: Лунин хочет уйти, Реал начал подыскивать ему замену

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин недоволен своем положением в команде и раздумывает о том, чтобы летом покинуть клуба, сообщает Marca.

Несмотря на то, что проблем с новым контрактом в "Реале" у него не будет, украинец в конце концов хочет попробовать себя в роли первого вратаря, и ради этого может сменить команду, пишет издание.

Читайте такжеЛунин начал сотрудничество с экс-агентом Роналду – Источник

Также понимают это и в "Реале", и уже начали присматривать замену украинцу и положили глаз на голкипера "Хетафе" Давида Сорию.

Напомним, что недавно появилась неофициальная информация, что контракт украинского кипера с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года, а не 2024, как говорилось ранее.

В этом сезоне украинский вратарь провел за "Реал" Мадрид 7 матчей, в которых пропустил 4 гола, а в 4 поединках отстоял "на ноль".

По теме
yellow-arrow
Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч 1/32 финала Кубка Испании
yellow-arrow
Лутон – Арсенал, Ароса – Валенсия, Лацио – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием украинцев
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Реал (Мадрид) Хетафе Бруно Сориано Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
mr.Smith
05.12.2023 в 21:06
А що є конкретні пропозиції?Буде сидіти до кінця контракту і бабло отримувати.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
mr.Smith
05.12.2023 в 21:06
А що є конкретні пропозиції?Буде сидіти до кінця контракту і бабло отримувати.
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
05.12.2023 в 20:56
Та пошёл он нах этот Лунин. Сегодня он хочет уйти, а завтра он остаётся, и так по кругу. Шлемазл хитрожопый блъ. Носится с ним эта промадридская редакция, как дурень со ступой. Вы ещё напишите мне, шоб я им гордился, только лишь потому, шо он украинец, давайте. Украинцы сейчас у себя дома сидят или на Донбассе в окопах. Вот приедет в УПЛ играть, вот тогда да, вот тогда я скажу, шо он настоящий украинец, шо он патриот своей страны, своей Родины. А так... а так он просто обыкновенный хитрожопый алчный к деньгам шлемазл. И жена его такая. Я всё сказал. А теперь давайте спорьте со мной.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
05.12.2023 в 21:10
Ну не знаю. Для мене збірна - це святе. Якщо особиста кар’єра будь-якого українського футболіста потенційно може посилити збірну , то я буду його підтримувати. Виключення: відверті зрадники типу Момпасі і Ордеця.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
05.12.2023 в 20:41
Если Папа Карло ему не доверяет (а так и есть) , то надо идти туда, где Лунин надеется быть первым номером.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости