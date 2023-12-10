  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко и Мудрик выйдут в старте своих команд на матч Эвертон – Челси
В тренде

Миколенко и Мудрик выйдут в старте своих команд на матч Эвертон – Челси

Наши за границей

Украинцы снова сойдутся на британских полях

Миколенко и Мудрик выйдут в старте своих команд на матч Эвертон – Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 16 тура чемпионата Англии "Эвертон" встретится с "Челси". Это матч между командами, в которых выступают футболисты сборной Украины.

Виталий Миколенко появится в основе "ирисок". Он выйдет с первых минут в 13 матча подряд.

Михаил Мудрик тоже сыграет в стартовом составе своей команды. Маурисио Почеттино в третий раз в ряд делает выбор в пользу украинца.

Перед этим поединком “Эвертон” находится на 17 месте АПЛ, в то время как “Челси” идет на 10 позиции. Между командами разрыв в девять очков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт встречи запланирован на 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Миколенко против Мудрика. Эвертон - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Источник: Лунин останется в запасе Реала на ближайший матч Лиги чемпионов
yellow-arrow
Испанская пресса отметила прогресс Лунина и обосновала преимущество украинца над Кепой
Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости