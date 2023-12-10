Миколенко и Мудрик выйдут в старте своих команд на матч Эвертон – Челси

В рамках 16 тура чемпионата Англии "Эвертон" встретится с "Челси". Это матч между командами, в которых выступают футболисты сборной Украины.

Виталий Миколенко появится в основе "ирисок". Он выйдет с первых минут в 13 матча подряд.

Михаил Мудрик тоже сыграет в стартовом составе своей команды. Маурисио Почеттино в третий раз в ряд делает выбор в пользу украинца.

Перед этим поединком “Эвертон” находится на 17 месте АПЛ, в то время как “Челси” идет на 10 позиции. Между командами разрыв в девять очков.

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Старт встречи запланирован на 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.