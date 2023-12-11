Коваленко в стартовом составе на матч против Лечче

В понедельник, 11 декабря "Эмполи" в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграет против "Лечче".

Украинец Виктор Коваленко впервые сыграет в стартовом составе Серии А. В этом сезоне 27-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 1 ассист в 6-ти матчах.

Напомним, что матч "Эмполи" - "Лечче" состоится в 19:30 по киевскому времени.