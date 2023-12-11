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Коваленко в стартовом составе на матч против Лечче

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В этом сезоне украинец сыграет в стартовом составе впервые

Коваленко в стартовом составе на матч против Лечче

Фото: empolifc.com

Новина українською

В понедельник, 11 декабря "Эмполи" в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграет против "Лечче".

Украинец Виктор Коваленко впервые сыграет в стартовом составе Серии А. В этом сезоне 27-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 1 ассист в 6-ти матчах.

Напомним, что матч "Эмполи" - "Лечче" состоится в 19:30 по киевскому времени.

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Виктор Коваленко Эмполи Лечче
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Источник:
serie a
Опубликовал: Екатерина Власова
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