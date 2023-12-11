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Коваленко получил средние оценки за матч против Лечче

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Поединок сам по себе вышел не самым зрелищным

Коваленко получил средние оценки за матч против Лечче

Фото: Empoli FC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 15-го тура Серии А "Эмполи" принимал "Лечче". Матч получился не самым зрелищным и завершился вничью 1:1.

В стартовом составе "Эмполи" впервые в сезоне вышел украинский хабвек Виктор Коваленко.

Полузащитник отыграл 80 минут, после чего был заменен, ничем особо интересным на поле не запомнился и получил средние оценки от статистических порталов.

Так, SofaScore оценил действия украинца в 6.9 баллов, а WhoScored поставил игроку оценку 6.4.

По статистике, Коваленко сделал 44 касания, отдал 35 передач (83% точность), отдал 2 ключевых паса, сделал 3 навеса(1 точный), 4 дальних передачи (3 точных), 1 попытку обводки (0 успешных), 1 раз попал в офсайд.

В обороне украинец сделал 1 отбор, 10 раз потерял мяч, проиграл 1 воздушную дуэль и два раза из трех выиграл борьбу за позицию.

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Виктор Коваленко Эмполи Лечче
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