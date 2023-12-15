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Наставник Эвертона: У Миколенко было небольшое повреждение

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Шон Дайч надеется, что с украинским защитником все будет в порядке

Наставник Эвертона: У Миколенко было небольшое повреждение

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии поединка 17-го тура АПЛ с "Бернли".

"Янг и Шеймус не смогут принять участие в этом матче. Мы надеемся на быстрое восстановление этих двоих.

Деле Алли с нами, он возвращается к работе. Андре Гомеш тренируется с нами уже несколько недель. Ему нужны 90 минут, и мы надеемся, что он получит их завтра (в игре с командой U-21).

Что касается Майкла Кина, то он тренировался. Если не возникнет никаких проблем, он вернется в строй. У Миколенко было небольшое повреждение, но я думаю, что с ним все будет в порядке. Дом (Доминик Кэлверт-Льюин) в порядке", - подытожил Дайч.

Матч "Бернли" - "Эвертон" состоится 16 декабря и начнется в 19:30.

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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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